Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Emirdağ Gözeli Kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. 48 ADC 138 plakalı otomobil ile 06 EF 0154 plakalı cipin karıştığı kaza, araçlardan birisinin kavşaktan hatalı çıkması sonucunda yaşandı. Çarpışmayla birlikte araçlar metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda araç sürücüleri hafif bir şekilde yaralanırken otomobil ve cipte maddi hasar meydana geldi.

Trafiğin akışını olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluşmazken, araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırıldı.

