YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu

Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgilere göre kaza, Emirdağ Gözeli Kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Emirdağ Gözeli Kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. 48 ADC 138 plakalı otomobil ile 06 EF 0154 plakalı cipin karıştığı kaza, araçlardan birisinin kavşaktan hatalı çıkması sonucunda yaşandı. Çarpışmayla birlikte araçlar metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda araç sürücüleri hafif bir şekilde yaralanırken otomobil ve cipte maddi hasar meydana geldi.
Trafiğin akışını olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluşmazken, araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Istanbul Eczanesi
Merkez
Kanlıca Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Akçin Eczanesi
Dinar
Sağlık Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.