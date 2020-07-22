“Kavuklu’nun Mesleği” Efeler’de sahnelenmeye başladı

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan “Kavuklu’nun Mesleği” adlı orta oyunu gösterimi dün akşam Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı’nda başladı.

Dün akşam Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı’nda perdelerini açan tiyatro etkinliği, yoğun ilgi ile karşılandı. Genç yönetmen Ali Büyükkartal’ın yazıp yönettiği, Sait Ateş Bars ve Zeynep Güngörenler ile birlikte sahne aldığı “Kavuklu’nun Mesleği” orta oyununu Efelerli çocuklar alkışlar ve kahkahalarla izledi. Anne-babaların da izlediği tiyatro oyunu alkışlar eşliğinde sona erdi.

Tiyatro gösterimi; 22 Temmuz Çarşamba günü (bugün) Dalama Yeni Köy Pazar Yerinde, 23 Temmuz Perşembe günü (yarın) Umurlu Mahallesi Mustafa Yılmaz Parkında ve son olarak 24 Temmuz Cuma Günü Pınarbaşı Mesire Alanında izleyiciyle aksam saat 20.30’da buluşacak.

Tiyatronun öğretici özelliğinin ön plana çıktığına vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “ Pandemi sürecinden önce Efelerli çocuklarımızı tiyatroyla, sinemayla ve çeşitli etkinliklerle buluşturuyorduk. Maalesef uzun bir süre çocuklarımızla ayrı kaldık. Bunu telafi etmek için çocuklarımızın ayağına tiyatro oyunlarını götürüyoruz. Tiyatro oyunları, çocuklarımızın gözlem yoluyla kolay öğrenmelerini sağlıyor. Bununla birlikte korkularıyla başa çıkabilmelerini sağlayarak özgüven duygusu kazandırıyor. Çocuklarımız tiyatro oyunlarıyla eğlenip, mutlu oluyor. Çocuklar mutlu olduğunda bende mutlu oluyorum” diye konuştu.

