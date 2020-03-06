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Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Çankırı karayolunun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.Geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle İskilip-Çankırı yolunun 7.

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Çankırı karayolunun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle İskilip-Çankırı yolunun 7. Kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlanmıştı.
Müteahhit firma ve ihale sürecindeki çeşitli bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle geciken yol yapım çalışması AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu’nun girişimleri ile çözüme kavuşturuldu.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, önümüzdeki hafta yapım işine başlanılacak yol için bütün imkanlar seferber edildiğini söyledi.
Yolda 7 bin 500 metre fore kazık, betonarme duvar ve 100 bin metreküp taş dolgu yapılacağını dile getiren Kavuncu, İskilip-Çankırı karayolundaki heyelanlı bölümün 3 ay içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.
Ayrıca İskilip-Çankırı-Ankara yolunun 42 ila 47. kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yapım işinin 26 milyon 659 bin yaklaşık maliyetle ihale edildiğini, sonrasında toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üst yapı yapım işleri, ihaleye giren firmaların sürekli birbirlerini ilgili mahkemelere şikayetleri sonucu geciktiğini hatırlatan Kavuncu, “Bütün bu işlemler takibimiz sonucunda geçtiğimiz hafta sonuçlanmış olup ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yol yapım işine başlanılması talimatı verilmiştir. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerimizi, Çorum, Çankırı, Ankara illerimize bağlayan yolumuzda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak olan yolumuz, kısa süre içerisinde sözleşme gereği 2021 yılı içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır”

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