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Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesinde serinliyorlar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Erzincan’da termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesinde serinliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin zaman zaman üstüne çıktığı Doğu Anadolu’da kavurucu sıcaklardan vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor.

Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesinde serinliyorlar

Erzincan’da termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesinde serinliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin zaman zaman üstüne çıktığı Doğu Anadolu’da kavurucu sıcaklardan vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Erzincan’da sıcaktan bunalan vatandaşların ilk tercih yeri Girlevik Şelalesi oluyor.
Erzincan ve Tunceli, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi çevre illerden çok sayıda yerli turistin sıcak günlerde serinlemek için akın ettiği Girlevik Şelalesi, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.
Girlevik Şelalesi; doğal güzellikleri, bitki örtüsü, ağaçları, serin havası ve dinlenme yerleriyle Erzincan’ın en çok tercih edilen mesire yeri. Yüksekliği yaklaşık 30 metre olan, üç katlı birçok koldan akan Girlevik Şelalesi’ne, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde en yüksek sıcaklık; Erzincan ve Tunceli’de 36, Iğdır’da 32, Erzurum’da 29, Kars’ta 27, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesinde serinliyorlar

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