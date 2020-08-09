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Kavurucu sıcakların Malatya’yı terk etmesi bekleniyor

MALATYA HABERLERİ  | 09.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Malatya’da son günlerde etkili olan kavurucu sıcakların hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji 13.

Kavurucu sıcakların Malatya’yı terk etmesi bekleniyor

Malatya’da son günlerde etkili olan kavurucu sıcakların hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta sonunda 37-38 derecelere kadar yükselen sıcaklık Malatya’da hafta sonuna kadar düşecek. Malatya’da hafta ortasından itibaren kavurucu sıcakların etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Malatya’da 10 Ağustos Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece, Salı günü 34 derece, Çarşamba ve Perşembe günleri 32 derece ve Cuma günü de en yüksek sıcaklık 31 derece civarında bekleniyor.
Diğer yandan, uzmanlar kavurucu sıcaklarda sebze ve bahçelerin gece sulanmasını tavsiye etti.

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Sabah
05:29
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:35
Yatsı
21:03

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
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