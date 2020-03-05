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Kaya: "Diyarbakır’da Girişimcilik Akademisi açılacak"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü iş birliğiyle, düzenlenen To Imagine’ 20 Girişimcilik Kariyer ve Gençlik Zirvesinde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte Girişimcilik Akademisinin açılacağını söyledi.Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, meclis Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü iş birliğiyle, düzenlenen To Imagine’ 20 Girişimcilik Kariyer ve Gençlik Zirvesinde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte Girişimcilik Akademisinin açılacağını söyledi.
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, meclis Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, gençlerin sadece üniversite eğitimiyle yetinmemelerini, piyasaya çıkarak ilin ekonomik nabzını tutan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlar ziyaret ederek buraların kapasite ve deneyimlerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Kaya, "Sadece üniversitelerde etkinlik yaparak değil, sahadaki insanlarla görüşmeniz sizlerin üniversite sonrası hayata atılmanızda büyük bir kolaylık sağlayacak. Bizlerin sizin gibi genç akıllara ihtiyacı var. Odamız TOBB’a bağlı ve TOBB Türkiye’de girişimciliğe en fazla destek veren kurumların başından geliyor. Kendi bünyemizde kurduğumuz Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kuruluyla birlikte çalışabilirsiniz. Oda olarak Diyarbakır Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezine kurduk. Bu merkezde üniversite mezunlarına e-ticaret, dış ticaret, yazılım ve mentörlük gibi eğitimler verilecek. Bu merkezde alacağınız eğitimlerle dünyaya açılabilirsiniz. Bu merkezde ayrıca 27 ülkeye vize veren Vize Ofisi de açılacak. İstasyon Caddesinde Girişimcilik Akademisini açıyoruz. 8 ay içerisinde inşaatı bitecek ve sizlere hizmet verecek. Bu akademi de Türkiye’de ilk defa İstanbul’da TOBB ve Habitat Derneğinin iş birliğiyle kurulan facebook istasyonu da olacak. Amacımız sosyal medyada iş yapmak isteyen girişimciler için ürünlerinin pazarlanması noktasında nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitimi vermektir. Dijitali yoğun olarak kullandığınız bu dönemde daha iyi nasıl kullanılacağının eğimi verilecek. Burada alacağınız eğitimler tamamen ücretsizdir" dedi.
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’ya plaket takdiminde bulunarak, zirveye vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür etti.

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