Kaya düşmesi tehdidi altındaki mahalleye çelik ağlı önlem

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kaya düşmesi tehlikesi altındaki mahallenin sorunu, çelik ağ ve halatlarla çözüldü. Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu 34 Evler Mahallesi'nde, yamaçtan kopan kaya parçalarının vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Ardanuç Kaymakamlığının girişimleriyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu, yamaçta kayalarla kaplı 5 bin metrekarelik alan, profesyonel ekiplerce çelik ağ ve halatlarla örüldü. Kaymakam Ömer Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sık sık düşen kayaların mahallede tehdit oluşturması nedeniyle çalışma başlattıklarını söyledi. Son olarak 4 tonluk bir kaya kütlesinin yamaçtan yuvarlanarak bir evin bahçesine girdiğini belirten Özbay, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan bu sorunu çözmek için AFAD yetkililerine başvurduklarını anlattı. Özbay, teknik ekiplerin jeolojik incelemeleri sonrası rapor hazırlandığını, akabinde hemen çalışmalara başlayarak 6 ay gibi bir sürede bölgedeki kayaları çelik ağ ve halatlarla örerek mahalleyi güvenli hale getirdiklerini kaydetti.

Çalışmanın 400 bin liralık bütçeyle yapıldığını dile getiren Özbay, "Çalışmalar sürerken 6 aylık süre zarfında 8 evi güvenlik nedeniyle tahliye ettik. Devletimiz hane sakinlerine 3 bin liralık yardımda bulundu." dedi. Özbay, "Burası afet evleri olarak sonradan inşa edilmiş. 35 yıldır devam eden bu sorun artık çözüldü. Bu konuda girişimlerimize yanıt veren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok şükür artık mahalle sakinlerimiz 'Taş, kaya geliyor.' diye korkmadan huzur içinde uyuyabilecek." diye konuştu. - "İçimiz rahat şekilde evimizde oturup uyuyabiliyoruz" Mahalle sakinlerinden 72 yaşındaki Ahmet İnan, yamaçtan kopan kayaların daha önce evleri ve ahırlarının üzerine düştüğünü, hayvanlarının telef olduğunu anlattı. Çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren İnan, "Mahallenin en üst tarafında kardeşimin evi var. Kardeşim derdi ki 'Ağabey, ben her gece yatmadan önce taş geldi, gelecek korkusuyla hanımla helalleşiyorum.' En ufak tıkırtıda kaya düşüyor diye tedirgin oluyorduk. Şimdi devletimiz kayaların olduğu yamaca çelik tel örgü çekti." dedi.