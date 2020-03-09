YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

KONYA HABERLERİ  | 09.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 adet parselin sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş parseller için kura heyecanı yaşandı.

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 adet parselin sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş parseller için kura heyecanı yaşandı. Ankara yolu üzerinde Kayacık bölgesinde 127 bin metrekarelik alanda kurulu olan Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 parsel için toplam 7 bin 115 başvuru gerçekleşti. Şehir hayatının stresinden uzaklaşarak, toprakla ve yeşille uğraşmanın, kendi elleriyle sebze-meyve üretmenin keyfini yaşamak için başvuru yapan Konyalılar arasından, hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi. Sözleşmesi 3 yıl olarak belirlenen bahçelerden gaziler ve şehitlerin birinci derece yakınları için ayrılan parseller kura çekilmeksizin sahiplendirildi. Kura çekimi Konya Büyükşehir Belediyesinin youtube kanalından da canlı yayınladı. Kurada hak kazanan vatandaşların en geç 25 Mart tarihine kadar Kayacık Huzur Bahçelerine müracaat etmeleri gerekirken; hak sahiplerinin isimlerine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Konya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:06
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Karatay Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Baran Eczanesi
Selcuklu
Firdevs Eczanesi
Selcuklu
Kent Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Yeniceoba Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo öldü

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo öldü

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.