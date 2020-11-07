Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bursa'daki kulüplerle toplantı düzenledi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2020-2021 sezonu öncesi değerlendirme toplantılarına Bursa’da devam etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Tarkan Soyak, Serkan Taş ile Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar, Bursa Kayak İl Temsilcisi Güven Karadağ, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Toplantıda kulüplerin sorun ve önerileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kayak sporunda izlenecek yol haritası, düzenlenecek yarışmalar, ulaşım, konaklama ve tesislerin kullanımına ilişkin konular ele alındı.

