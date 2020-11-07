YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bursa'daki kulüplerle toplantı düzenledi

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bursa'daki kulüplerle toplantı düzenledi

ANKARA HABERLERİ  | 07.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bursa'daki kulüplerle toplantı düzenledi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2020-2021 sezonu öncesi değerlendirme toplantılarına Bursa’da devam etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Tarkan Soyak, Serkan Taş ile Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar, Bursa Kayak İl Temsilcisi Güven Karadağ, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Toplantıda kulüplerin sorun ve önerileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kayak sporunda izlenecek yol haritası, düzenlenecek yarışmalar, ulaşım, konaklama ve tesislerin kullanımına ilişkin konular ele alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Ankara Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:37
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Baskına giden polise oral seks teklifi
Baskına giden polise oral seks teklifi
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.