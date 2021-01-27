Kayak merkezi otelleri için yeni korona kısıtlamaları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca kayak merkezi otellerine yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi.

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde, salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede kayak otellerinin de İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerine ve Kurulumuzun konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine ilişkin kararlarına tabi oldukları dikkate alınarak? İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgeleriyle, kurulumuzun konaklama tesisleri ile ilgili kararları ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de geçerli olmasına ve eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına, yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, konaklama tesisleri için getirilen ’açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi’ kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına, telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanlarının düzenlenmesine, kayak odalarında; fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodlarının düzenlenmesine, emanet dolaplarının; sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanmasına, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine, kayak otelleri ve tesislerinin, Kovid-19 tedbirlerine uyulması ile ilgili valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ve Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

