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Kayak Merkezi yolunun yapılmasıyla 3 asırlık çile bitecek

MALATYA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yapımı süren Kayak Merkezi yolunun tamamlanmasıyla üç asırdır yama dağı yaylalarına ulaşım sağlanmış olacak.Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı yetkilileri ve personeli ile birlikte yapımı gerçekleştirilen, Yamadağı Kayak Merkezi ulaşım yolu güzergahında incelemelerde bulundu.Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Turizm Mastır Planı çerçevesinde turizm gelişim bölgesi planlarının yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen kaynakla, Büyükşehir Belediyesince Başkınık ve Çimenlik Mahallesinden gelen yolun Güney’de olması ve daha az kar tutması nedeniyle daha uygun bulunan Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Çekem yaylası güzergahı .

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yapımı süren Kayak Merkezi yolunun tamamlanmasıyla üç asırdır yama dağı yaylalarına ulaşım sağlanmış olacak.
Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı yetkilileri ve personeli ile birlikte yapımı gerçekleştirilen, Yamadağı Kayak Merkezi ulaşım yolu güzergahında incelemelerde bulundu.
Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Turizm Mastır Planı çerçevesinde turizm gelişim bölgesi planlarının yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen kaynakla, Büyükşehir Belediyesince Başkınık ve Çimenlik Mahallesinden gelen yolun Güney’de olması ve daha az kar tutması nedeniyle daha uygun bulunan Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Çekem yaylası güzergahı . Kayak merkezine kadar olan 28 kilometre civarında yapımı gerçekleştirilen bu yol inşallah önümüzdeki dönemde Malatya’mızın Hekimhan bölgemizde yama dağlarında bulunan kayak merkezine ulaşımını sağlayacak olup, aynı zamanda yaklaşık üç asırdır yama dağı yaylalarında, Drijan aşiretinin yaşamış olduğu, yerleşim yerlerine de ulaşım sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki iki ay içerisinde de asfalt kaplama çalışmasının yapılacağını belirten başkan Öztürk, “Bu projede emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımıza, Malatya Valimiz Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Malatya İl Kültür ve Turizm il Müdürümüz Çetin Şişman’a ve Büyükşehir belediyesi Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığı ve personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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