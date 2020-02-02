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Kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

MUŞ HABERLERİ  | 02.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Muş’ta yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen tatilciler, hizmete açılan Güzeltepe Kayak Merkezine akın etti.Muş’ta kayak severler hafta sonunu kayak merkezinde geçiriyor.

Muş’ta yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen tatilciler, hizmete açılan Güzeltepe Kayak Merkezine akın etti.
Muş’ta kayak severler hafta sonunu kayak merkezinde geçiriyor. Sömestr tatilinin son gününde Güzeltepe Kayak Merkezine akın eden vatandaşlar, doyasıya eğleniyor. Kayak merkezinde açılan 3 pistte acemiler, ustalar ve orta seviyede kayak yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Rengarenk görüntülerin ortaya çıktığı kayak merkezinde çevre illerden de kayak yapmaya gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.
Kayak merkezi işletmecisi Ferhat Olcay, karın bu yıl geç yağdığını ve pisti bu nedenle yeni hizmete açtıklarını söyledi. Kayak merkezine tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Olcay, “Yakın illerden, ilçelerden gelen misafirlerimiz var. Kayak merkezimizdeki fiyatlarımız Doğu Anadolu Bölgesinin en uygun fiyatları diyebiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Muş Valiliğine bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sezonumuzun ilk karı. Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için öğrencilerin de yoğunluğu var. Toplamda 3 pist ile hizmet vermekteyiz” dedi.
Hafta sonunu kayarak geçiren vatandaşlardan Beyza Has da, çok heyecanlı olduğunu ve uzun zamandan beri bugünü beklediğini vurguladı. Bu sene fazla kar yağmadığını kaydeden Has, “Kar geç yağdı ve bu sezon kısa sürecek. Çok güzel bir fırsat oldu. Çünkü Muş’ta sosyal aktivite anlamında çok imkan yok ne yazık ki. Çocuklar çok güzel eğleniyor, kayıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kayak sezonunu açtıklarını ifade eden öğrencilerden Ferhan Oğlağo ise kendileri için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Havanın güzel olduğunu ve kayak yaptığını anlatan Oğlağo, “Yarın okul başlıyor, bugün de eğlencesini çıkaralım dedik. Benim için güzel bir gün oldu” diye konuştu.

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