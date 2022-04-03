Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 199 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 199, Palandöken'de 167, Hakkari'de 166, Davraz'da 151, Kartepe'de 134, Ovacık'ta 130, Uludağ ve Ergan'da 125, Sarıkamış'ta 119, Erciyes'te 115, Hesarek'te 114, Denizli'de 113, Yıldız Dağı'nda 95, Zigana'da 90, Ilgaz'da 77, Konaklı'da 70 ve Yalnızçam'da 42 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez3.04.2022En düşükEn yüksek

KartalkayaGSY45

PalandökenPB-17

HakkariAB-2-9

DavrazR113

KartepeGSY810

OvacıkPB614

UludağGSY25

ErganPB19

SarıkamışPB012

ErciyesR010

HesarekAB38

DenizliR-18

Yıldız DağıR210

ZiganaR414

IlgazGSY29

KonaklıPB29

YalnızçamPB-49

(GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, R: Rüzgar)

