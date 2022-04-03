Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 199 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 199, Palandöken'de 167, Hakkari'de 166, Davraz'da 151, Kartepe'de 134, Ovacık'ta 130, Uludağ ve Ergan'da 125, Sarıkamış'ta 119, Erciyes'te 115, Hesarek'te 114, Denizli'de 113, Yıldız Dağı'nda 95, Zigana'da 90, Ilgaz'da 77, Konaklı'da 70 ve Yalnızçam'da 42 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez3.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaGSY45
PalandökenPB-17
HakkariAB-2-9
DavrazR113
KartepeGSY810
OvacıkPB614
UludağGSY25
ErganPB19
SarıkamışPB012
ErciyesR010
HesarekAB38
DenizliR-18
Yıldız DağıR210
ZiganaR414
IlgazGSY29
KonaklıPB29
YalnızçamPB-49
(GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, R: Rüzgar)
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