Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 153 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 153, Kartalkaya'da 140, Erciyes'te 110, Davraz'da 92, Ergan'da 88, Uludağ'da 87, Hakkari ve Sarıkamış'ta 84, Kartepe'de 83, Denizli'de 62, Konaklı'da 52, Ovacık'ta 50, Hesarek'te 46, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 40, Ilgaz'da 27, Mersivan ve Çambaşı'nda 20, Murat Dağı'nda 17, Hazarbaba'da 10, Yedikuyular'da 9 ve Yıldıztepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.04.2022En düşükEn yüksekKartalkayaGSY19PalandökenPB-27ErganPB09DavrazSY39KartepeSY811UludağKSY510SarıkamışAB07YıldıztepeSY515DenizliSY314OvacıkPB411IlgazGSY312(AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı)

