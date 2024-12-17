Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 80, Konaklı'da 75, Mersivan'da 61, Erciyes'te 60, Çambaşı'nda 51, Yıldız Dağı'nda 50, Keltepe ve Uludağ'da 40, Nemrut ve Zigana'da 26, Hakkari'de 23, Gevaş Abalı'da 17, Sarıkamış ve Haserek'te 15, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9 ve Davraz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.12.2024En düşükEn yüksekPalandökenÇB-10-4ErganS-8-1KartalkayaS-70KonaklıÇB-10-4Yıldız DağıPB-3-1ErciyesP-8-1HakkariS-11-3NemrutS-4-3ÇambaşıP-6-1YıldıztepeS-6-1YalnızçamKY-11-4UludağS-44SarıkamışS-11-5IlgazS-1O2(KY: Kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)