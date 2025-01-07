Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 102, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 94, Kartalkaya'da 90, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 67, Sarıkamış'ta 63, Davraz'da 58, Erciyes'te 55, Zigana 52, Hakkari'de 47, Çambaşı'nda 43, Murat Dağı ve Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Saklıkent'te 38, Gevaş Abalı'da 35, Denizli'de 33, Yedikuyular'da 31, Ilgaz'da 23, Yalnızçam'da 16, Yıldıztepe ve Ladik Akdağ'da 14, Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.01.2025En düşükEn yüksekPalandökenP-10-2ErganP-8-1KartalkayaS-44KonaklıP-9-2Yıldız DağıS-53SaklıkentÇB16UludağPB-18MersivanS-45ErciyesS-64ÇambaşıAB-55KopP-110KeltepeP-53YıldıztepeS-54HakkariP-18-3IlgazP-54Gevaş AbalıP-61YedikuyularAB-55SarıkamışP-131YalnızçamP-17-4(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)