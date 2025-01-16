Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez16.01.2025En düşükEn yüksekPalandökenKY-5-1ErganKY-12Palandöken 2KY-3-1NemrutKY-21KartalkayaKY-4-3UludağHKY-20SarıkamışKY-52HakkariÇB-16-3Yıldız DağıKY02ZiganaGSY1219ErciyesKY-40KopKY-33DavrazS-33HesarekKY-30Gevaş AbalıKY-34IlgazKY-21Murat DağıÇB-23DenizliS-45SaklıkentS-26YalnızçamKY-11-1YıldıztepeKY-21(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)