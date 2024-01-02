Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez02.01.2023En düşükEn yüksekPalandökenS-50ErganS-41HakkariS-13-1KartalkayaKY01SarıkamışS-74ErciyesHKY-35Yıldız DağıS05MersivanPB-43ÇambaşıKY-25DenizliSY05GevaşPB-65HesarekS-21Kop DağıPB-43UludağY26DavrazKKY05ElmadağHKY18(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışı yağmurlu)

