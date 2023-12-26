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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

26.12.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.12.2023En düşükEn yüksekPalandökenÇB-160HakkariÇB-15-1ErganPB-61SarıkamışPB-42IlgazS-33KartalkayaS15UludağAB58YalnızçamKY-23ZiganaÇB-12ErciyesAB-16YıldıztepeS-24Murat DağıAB27KopÇB-24DenizliS08(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli)

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