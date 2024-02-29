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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

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29.02.2024 12:07
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 159, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 133, Ergan'da 130, Yalnızçam'da 62, Yıldızdağı ve Erciyes'te 50, Uludağ'da 48, Haserek'te 47, Kartepe ve Davraz'da 35, Ovacık'ta 30, Mersivan'da 24, Kop'ta 19, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Ilgaz'da 13, Gevaş'ta 9, Yıldıztepe'de 8 ve Murat Dağı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.02.2024En düşükEn yüksekHakkariP-21-1KartalkayaP-110SarıkamışP-126PalandökenP-93ErganP-73ErciyesP-36KartepeS813UludağPB212ÇambaşıAB-47YıldıztepeP110MersivanAB-105YalnızçamP-244IlgazAB010Yıldız DağıP-110ZiganaP-58KopP-86DenizliAB111(S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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