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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

AA AA
06.03.2024 11:48
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez06.03.2024En düşükEn yüksekHakkariKY-14-2KartalkayaKY-4-1SarıkamışKY-52PalandökenKY-3-2ErganKKY-30ErciyesKY-41KartepeKKY13UludağKY-20ÇambaşıKKY14YıldıztepeKY14MersivanKY-54YalnızçamKY-121IlgazKY-12Yıldız DağıKKY05ZiganaY-20KopKKY-33DenizliKKY-34(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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Kastamonu kar kartalkaya kayak merkezleri

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