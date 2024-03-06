Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez06.03.2024En düşükEn yüksekHakkariKY-14-2KartalkayaKY-4-1SarıkamışKY-52PalandökenKY-3-2ErganKKY-30ErciyesKY-41KartepeKKY13UludağKY-20ÇambaşıKKY14YıldıztepeKY14MersivanKY-54YalnızçamKY-121IlgazKY-12Yıldız DağıKKY05ZiganaY-20KopKKY-33DenizliKKY-34(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

