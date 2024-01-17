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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

17.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.01.2024En düşükEn yüksekPalandökenKY-6-3ErganKY-4-1HakkariÇB-16-3KartalkayaPB-6-1SarıkamışHKY-70ErciyesKY-22Yıldız DağıY13MersivanKY-13-3IlgazPB-51DenizliPB-27GevaşÇB-90YıldıztepePB-41Kop DağıKY-42UludağPB04DavrazÇB-26ElmadağÇB16(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)

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Hakkari Kastamonu kar kalinligi kayak merkezleri

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