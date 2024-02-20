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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 171 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

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20.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.02.2024En düşükEn yüksekHakkariKKY-16-2KartalkayaS-91SarıkamışÇB-10-1PalandökenÇB-10-2ErganÇB-7-1ErciyesPB-81KartepePB03UludağP-42ÇambaşıÇB-50YıldıztepeP-40MersivanÇB-81YalnızçamÇB-7-1IlgazÇB-60Yıldız DağıPB-43ZiganaÇB-50KopÇB-52DenizliPB-54(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

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