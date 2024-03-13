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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

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13.03.2024 12:32
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 178, Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.03.2024En düşükEn yüksekHakkariPB-102KartalkayaKY-23ErganKKY-33SarıkamışÇB-35PalandökenKKY-2-1ErciyesSY-34YalnızçamÇB-94HesarekKKY-33UludağGSY03Yıldız DağıY38KopKKY04DenizliKKY-44OvacıkKKY26(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, GSY: Gök gürültü sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu)

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Erzurum kar kalinligi kayak merkezi

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