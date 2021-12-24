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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

24.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 109 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 109, Kartepe'de 97, Palandöken'de 92, Hakkari'de 80, Hesarek'te 67, Uludağ'da 64, Nemrut'ta 43, Ovacık'ta 35, Ilgaz ve Sarıkamış'ta 34, Ergan'da 33, Murat Dağı'nda 30, Denizli'de 29, Kop ve Erciyes'te 26, Mersivan'da 25, Yıldıztepe'de 23, Konaklı'da 21, Hazarbaba 20, Çambaşı, Davraz ve Elmadağ'da 18, Yıldız Dağı'nda 15, Zigana'da 14, Yalnızçam ve Ladik'te 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.12.2021En düşükEn yüksekKartepeAB-101KartalkayaS-20-7PalandökenS-19-13Nemrut DağıS-15-11UludağS-12-7HesarekS-17-9HakkariKY-10-8ErganS-18-10OvacıkS-10-5IlgazS-19-7SarıkamışS-23-10Murat DağıS-13-7ErciyesS-21-10YıldıztepeAB-15-6(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, AB: Az bulutlu)

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İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonuİçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu
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kar yağışı Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
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İkindi
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
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