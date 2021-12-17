Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.12.2021En düşükEn yüksekErciyesKY-6-3IlgazÇB-7-5KartalkayaKY-8-6KartepeKY-4-3Nemrut DağıKY-3-1PalandökenKY-10-2SarıkamışKY-8-1UludağKY-8-8YıldıztepeHKY-4-3(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz