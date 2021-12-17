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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

17.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.12.2021En düşükEn yüksekErciyesKY-6-3IlgazÇB-7-5KartalkayaKY-8-6KartepeKY-4-3Nemrut DağıKY-3-1PalandökenKY-10-2SarıkamışKY-8-1UludağKY-8-8YıldıztepeHKY-4-3(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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