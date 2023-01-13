Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 94, Davraz'da 75, Denizli'de 50, Murat Dağı'nda 43, Salda'da 39, Palandöken'de 31, Zigana'da 29, Çambaşı'nda 27, Uludağ, Nemrut ve Sarıkamış'ta 25, Erciyes'te 21, Kartalkaya, Kümbet ve Hakkari'de 20, Bozdağ ve Mersivan'da 15, Kop ve Konaklı'da 14, Yalnızçam'da 9, Ergan'da 8, Keltepe'de 8, Yıldızdağı'nda 7, Haserek 5'te, Ilgaz ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.1.2023En düşükEn yüksekKartalkayaP-33PalandökenS-9-3SaklıkentKY-30HakkariS-13-3KartepeY37UludağKY-11NemrutS-6-2KeltepeP-70IlgazS-13ErciyesS-8-1OvacıkPB-22SarıkamışPB-14-3YıldıztepeP-33DenizliKY-50(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Pustu, Y: Yağışlı)

