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Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 229 santimetreyle Kartalkaya, en az 19 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 160, Ilgaz'da 142, Kartepe'de 126, Nemrut'ta 107, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Palandöken'de 85, Ergan'da 77, Sarıkamış'ta 70, Kop'ta 62, Konaklı'da 42, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 29, Elmadağ'da 29, Saklıkent'te 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.02.2020 En düşükEn yüksekErciyes
ÇB-8-2Ilgaz
ÇB-7 0Kartalkaya HKY-5 0Kartepe
KY 0 1Nemrut Dağı ÇB-14-5PalandökenPB-15-5SarıkamışPB-16-5UludağKY-2 0YıldıztepeHKY-5 3(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
Kar Kalınlığı Kastamonu Kayak merkezleri

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Özcan Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
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