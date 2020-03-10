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Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 210 santimetreyle Kartalkaya, en az 3 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

11.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

PB

-3

7

Ilgaz

ÇB

-2

7

Kartalkaya

PB

-4

4

Kartepe

ÇB

2

9

Nemrut Dağı

HYY

-1

5

Palandöken

PB

0

4

Sarıkamış

ÇB

-3

6

Uludağ

PB

-1

5

Yıldıztepe

AB

0

10

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı)

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Anahtar Kelimeler:
Kar Kalınlığı Kar Yağışı Kartalkaya Kastamonu Kayak merkezleri

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Öğle
13:00
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Çelikoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Güzey Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
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