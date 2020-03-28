Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 155, Kartalkaya'da 137, Davraz'da 102, Ilgaz'da 92, Palandöken'de 89, Yıldızdağı'nda 80, Erciyes'te 70, Ergan'da 64, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Kartepe'de 45, Denizli'de 30, Uludağ'da 28, Ladik'te 23 ve Yalnızçam'da 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
29.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
KKY
-3
0
Ilgaz
KKY
0
4
Kartalkaya
KY
1
2
Kartepe
KY
0
2
Nemrut Dağı
KY
-3
2
Palandöken
SY
-1
0
Sarıkamış
Y
-1
3
Uludağ
KY
-2
0
Yıldıztepe
HSY
2
8
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağmurlu, Y: Yağmurlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)