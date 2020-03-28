Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 155 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 155, Kartalkaya'da 137, Davraz'da 102, Ilgaz'da 92, Palandöken'de 89, Yıldızdağı'nda 80, Erciyes'te 70, Ergan'da 64, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Kartepe'de 45, Denizli'de 30, Uludağ'da 28, Ladik'te 23 ve Yalnızçam'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

29.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

KKY

-3

0

Ilgaz

KKY

0

4

Kartalkaya

KY

1

2

Kartepe

KY

0

2

Nemrut Dağı

KY

-3

2

Palandöken

SY

-1

0

Sarıkamış

Y

-1

3

Uludağ

KY

-2

0

Yıldıztepe

HSY

2

8

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağmurlu, Y: Yağmurlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

