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Kayak pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 22:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçtan yola dökülen yağ kazalara neden oldu.

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçtan yola dökülen yağ kazalara neden oldu. Yola dökülen yağ nedeniyle 2 otomobil, 4 motosiklet kazaya karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi üst geçidinden, Kırcağız Kavşağı’na kadarki yol güzergahına henüz belirlenemeyen bir araçtan yağ döküldü. Yoldaki yağı fark etmeyen sürücüler, güzergahta teker teker kontrolden çıktı. 2 otomobil ve 4 motosiklet yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Peş peşe yaşanan kazaların ardından vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, başka kazaların meydana gelmemesi için bölgede önlem aldı. Yoldaki yağ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

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