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Kayak severler Abalı Kayak Merkezi’nde buluştu

İHA İHA
29.01.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Van’da kış mevsiminin gecikmesi ve yağış azlığı nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan Abalı Kayak Merkezi hafta sonu yüzlerce kayak severi ağırladı.

Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda kayak severi ağırladı. Kış turizminin Van’daki merkezi olan Abalı Kayak Merkezinde başta snowboard ve kayak olmak üzere çocuklar için kızak, kar motoru, telesiyej ve teleferik hizmetleri sunuluyor.

Abalı Kayak Evi Otelinin işletmeciliğini yapan iş adamı İbrahim Demir, "Kış mevsiminin bölgemizde ve Van’da gecikmesi nedeniyle tesislerimizi maalesef istediğimiz zamanda hizmete açamadık. Ancak bu hafta içi karın 30 santim civarında yağması sonucu birinci pistimiz kayak için uygun seviyeye gelmiş durumdadır. Ancak ikinci pistimiz daha çok profesyonel kayakçılar tarafından rağbet görmektedir. Kayak evimizde her yaşa uygun ve ekonomik anlamda kayak malzemesi bulunmaktadır. Bu vesileyle bu haftadan itibaren tüm kayakseverlere hizmet vermekteyiz. Gerek Van’daki gerek yakın ilçelerimizdeki kayak tutkunlarını tesislerimize bekliyoruz" dedi.

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