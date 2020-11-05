YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kayak tesisine bin 100 ağaç

Kayak tesisine bin 100 ağaç

ORDU HABERLERİ  | 05.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesislerinde kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.Özellikle kayakseverler tarafından tercih edilen Doğa Tesisleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından modern şartlara uygun olarak yenileniyor.

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesislerinde kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.
Özellikle kayakseverler tarafından tercih edilen Doğa Tesisleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından modern şartlara uygun olarak yenileniyor. Vatandaşların daha keyif alabileceği bir yer haline getirilen tesiste son olarak bin 100 adet çam ağacı dikimi gerçekleştirildi.
Kayak ve kızak odası için uygun alanlar tespit edilmesi, telesiyejlerin ağır bakımlarının yapılması, ıslah çalışmalarının yapılması, yetersiz olan otopark alanlarının genişletilmesi, görüntü kirliliğine sebep olan sahaların peyzaj çalışmalarının yapılması, bungalovların daha modern hale getirilmesi, yeme-içme alan kapasitesini artıracak çalışmalarının yapılması gibi birçok değişikliğe gidilen Doğa Tesislerinde son olarak kayak tutkunlarının daha güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla pistlerin çevresine ağaçlandırma yapılarak doğal rüzgar perdeleri oluşturuldu.

“Yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek bir tesis”
Yapılan çalışmalar sonucunda yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek nitelikte bir tesis ortaya çıkarılacağını ifade eden ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın, “Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesisimiz gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yer haline geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Doğa Tesisimizde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla burayı daha modern ve günümüz şartlarına uygun hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız için her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek nitelikte bir tesis ortaya çıkmış olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu

Ordu Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:17
İkindi
15:01
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Ordu Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Çakır Eczanesi
Altinordu
Demir Eczanesi
Altinordu
Yenimahalle Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Güvenay Eczanesi
Unye
Safa Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu
Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.