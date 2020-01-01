Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı

Kente daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Bölgeyi sürekli ziyaret ediyorum. Halkından da çok memnunum. Allah için seviyoruz birbirimizi. Yeni yılın ilk gününü gelinim, oğlum ve torunumla burada geçirmek istedik. Güzel geçiyor. Birlikte kayak yaptık. Zirveye de çıkacağım." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden leğenlerle karda kaydıklarını, bugün de torunuyla kızakla kaymanın kendisine nasip olduğunu anlattı.

Ankara, İstanbul, Sinop ve Van'dan gelen ziyaretçiler, kar yağışına rağmen kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak eğlendi. Sinop'tan gelen 65 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın torunuyla kızakta kayması merkezdekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Ankara'dan çeşitli etkinlikler için kente geldiğini belirten Dora Kübra Yıldız da Hakkari'yi ilk kez gördüğünü söyledi.

Kayak merkezinin ülkenin önemli kayak tesislerini aratmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Buranın inanılmaz bir coğrafyası var. Çok memnun kaldık. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Hakkari'yi mutlaka görmeliler. Ülkenin belli yerlerindeki kayak merkezlerine insanlar tatile gidiyor. Buraya da çeşitli şehirlerden gelen insanları gördüm, çok şaşırdım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü Hakkari insanlar tarafından farklı anılıyor ama biz geldik, gördük, doğa harikası, çok güzel bir yer."

