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Kayak yöneticileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 07.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği Yöneticileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e nezaket ziyaretinde bulundu.Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya ile Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ile yönetim kurulu üyesi Salih Alsaran Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi.Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu ile Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği yönetimiyle samimi bir ortamda uzun süre kayakla ilgili sohbet eden GSİM Müdürü Taşkesenligil, kentte spor, gençlik ve KYK öğrencilerine hizmet eden bir kurum olarak spor branşlarında ayrım yapmaksızın spora destek verdiklerini söyledi.Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ve ekibine çıktıkları hizmet yolculuğunda başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Şu an Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın işletmeciliğini yaptığı Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi Türkiye’nin en önde gelen kayak merkezlerinden biri.

Kayak yöneticileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği Yöneticileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya ile Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ile yönetim kurulu üyesi Salih Alsaran Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi.
Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu ile Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği yönetimiyle samimi bir ortamda uzun süre kayakla ilgili sohbet eden GSİM Müdürü Taşkesenligil, kentte spor, gençlik ve KYK öğrencilerine hizmet eden bir kurum olarak spor branşlarında ayrım yapmaksızın spora destek verdiklerini söyledi.
Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ve ekibine çıktıkları hizmet yolculuğunda başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Şu an Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın işletmeciliğini yaptığı Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi Türkiye’nin en önde gelen kayak merkezlerinden biri. Avrupa’nın ise sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi’ne Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği de katkı sağlayacaktır. Türk kayağına katkı sağlama anlamında Snowboard derneğini kutluyoruz. Zaten her biri yıllarını Türk ve Erzurum kayağına vermiş olan birbirinden değerli hemşehrilerimizin yer aldığı Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği inanıyorum ki, kısa sürede çok gelişerek adından fazlası ile söz ettiren bir dernek olacak. Sinan Gürsoy hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Erzurum ve Türk Kayağı için yeni kurulan bir derneğin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı ve Eski Milli Kayakçı Sinan Gürsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, “İl Müdürümüzün derneğimiz hakkındaki olumlu görüşleri ve başarı temennileri bizim çalışma şevkimizi daha da artırmıştır” dedi.
Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği şu isimlerden oluşuyor:
“Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan Sinan Gürsoy, Başkan Yardımcısı Nadim Taner Döşkaya, Sekreter Tuncer Süer, Sayman Salih Alsaran, Üye Atakan Alaftargil Kurucu Üyeler: Sinan Gürsoy, Tuncay Nakipoğlu, Nadim Taner Döşkaya, Salih Alsaran, Tuncer Süer, Atakan Alaftargil, Kadir Aktaş”

Kayak yöneticileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

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