Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.
Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Şampiyonada birinci olan takımlar şu şekilde:
Erkekler:
16 yaş: Bursa Oryantiring Spor Kulübü
18 yaş: Tunceli Atlas Oryantiring Spor Kulübü
21 yaş: Jandarma Gücü Spor Kulübü
35+ yaş: Amazon Oryantiring Spor Kulübü
Kadınlar:
18 yaş: Kastamonu Akademi Spor Kulübü
20 yaş: Artos Gençlik ve Spor Kulübü
21 yaş: İzmir Atlas Spor Kulübü
35+ yaş: Ankara Oryantiring Spor Kulübü