YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

24.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada birinci olan takımlar şu şekilde:

Erkekler:

16 yaş: Bursa Oryantiring Spor Kulübü

18 yaş: Tunceli Atlas Oryantiring Spor Kulübü

21 yaş: Jandarma Gücü Spor Kulübü

35+ yaş: Amazon Oryantiring Spor Kulübü

Kadınlar:

18 yaş: Kastamonu Akademi Spor Kulübü

20 yaş: Artos Gençlik ve Spor Kulübü

21 yaş: İzmir Atlas Spor Kulübü

35+ yaş: Ankara Oryantiring Spor Kulübü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

Çankırı Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:27
Sabah
07:55
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Çankırı Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Aksu Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Derman Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

Çankırı'da üniversite öğrencisinin tekerlekli sandalye ihtiyacı Rektör Ayrancı tarafından karşılandı

Çankırı'da üniversite öğrencisinin tekerlekli sandalye ihtiyacı Rektör Ayrancı tarafından karşılandı

Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

Çankırı'da 2020'de yapılan denetimlerde 8 akaryakıt istasyonunun vergi kaçırdığı belirlendi

Çankırı'da tarihi eser operasyonu

Çankırı'da tarihi eser operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.