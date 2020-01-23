Kayakla termali buluşturan Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı, sömestir tatiline çıkan öğrenciler ve ailelerinin ilgi odağı oldu.

Zirveye yakın konumdaki kayak pisti ile 1500 rakımda bulunan 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi imkanı sunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.

Kar kalınlığının 112 santimetre ölçüldüğü Murat Dağı'nda, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileler keyifli vakit geçiriyor.

1850 rakımdaki kayak pistlerine akın eden tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğleniyor. Kayak pistlerinin birkaç yüz metre altındaki termal kaynakları ise soğuk havada sıcak suya girmek isteyen, termal sularda şifa arayanlar dolduruyor.

- "En yoğun günlerini yaşıyor"

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada , Murat Dağı'nın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan Türkiye'deki nadir bölgeler arasında yer aldığını aktardı.