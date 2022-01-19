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Kayaklı Koşu Eleme yarışları Erzurum'da tamamlandı

19.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayaklı Koşu Eleme yarışları Erzurum'da tamamlandı

Kayaklı Koşu Eleme Yarışları, Erzurum'da yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen organizasyona 22 ilden toplam 461 sporcu katıldı.

Organizasyonda ilk gün klasik stil, ikinci gün ise serbest stil müsabakaları koşuldu.

Yarışmaları yerinde izleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm illere, kulüplere, yöneticilere, antrenör ve sporculara teşekkür etti.

Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları Federasyonu Başkanı Ali Oto, Başkan vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim kurulu üyeleri Haydar Çetinkaya, Süleyman Yıldırım, Mustafa Yıkıcı, Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

- Klasik stil:

20 yaş üstü kadınlar:

1- Beyza Nur Gümüş

2- Berna Yılmaz

3- Evin Köse

20 yaş üstü erkekler:

1- Abdurahim Duman

2- Harun Şenaslan

3- Eyüp Arslan

- Serbest stil:

20 yaş üstü kadınlar:

1- Berna Yılmaz

2- Beyza Nur Gümüş

3- Evin Köse

20 yaş üstü erkekler:

1- Abdurahim Duman

2- Halil İbrahim Yılmaz

3- Adem Ataş

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