YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

10.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyona 15 ilden 186 sporcu katılıyor

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya 15 ilden 186 sporcunun katılıyor.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Büyük erkekler:

1- Yusuf Talay

2- Amed Oğlağo

3- Ömer Ayçiçek

- Büyük kadınlar:

1- Ayşenur Duman

2- Seher Kaçmaz

3- Beyza Nur Gümüş

- 20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Güler

2- Doğan Uğur

3- Ahmet Furkan Türkeş

- 20 yaş altı kadınlar:

1- Özlem Ceren Dursun

2- Dilan Demir

3- Şennur Kartal

- 18 yaş altı erkekler:

1- Sait Muhammed Soyak

2- Kemal Çelik

3- Oğuzhan Ayyıldız

- 18 yaş altı kızlar:

1- Zülfiye Soyaslan

2- Rabia Akyol

3- İrem Dursun

- 16 yaş altı erkekler:

1- Abdulsamed Yılmaz

2- İbrahim Salli Ayyıldız

3- Abdussamed Kılınçarslan

- 16 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Senanur Karaman

- 14 yaş altı erkekler:

1- Arda Ertaş

2- Bulut Meral

3- Mehmet Sefa Ertaş

- 14 yaş altı kızlar:

1- Büşra Demirdaşlı

2- Hiranur Çığrılı

3- Havvanur Eskikan

- 13 yaş altı erkekler:

1- Emircan Vurğun

2- Erdem Geylani

3- Üveys Şahin

- 13 yaş altı kızlar:

1- Nisan Yıldırım

2- Pınar Karaman

3- Yüsra Nur Tınmaz

- 12 yaş altı erkekler:

1- Hamza Yüksel

2- Hüseyin Eren Yıldız

3- Yusuf Elveren

- 12 yaş altı kızlar:

1- Elif Özer

2- Nergis Durmuş

3- Ecesu Turçin

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Mart Cumartesi

Şeker Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Çınar Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde...

Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.