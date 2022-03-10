Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya 15 ilden 186 sporcunun katılıyor.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Büyük erkekler:

1- Yusuf Talay

2- Amed Oğlağo

3- Ömer Ayçiçek

- Büyük kadınlar:

1- Ayşenur Duman

2- Seher Kaçmaz

3- Beyza Nur Gümüş

- 20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Güler

2- Doğan Uğur

3- Ahmet Furkan Türkeş

- 20 yaş altı kadınlar:

1- Özlem Ceren Dursun

2- Dilan Demir

3- Şennur Kartal

- 18 yaş altı erkekler:

1- Sait Muhammed Soyak

2- Kemal Çelik

3- Oğuzhan Ayyıldız

- 18 yaş altı kızlar:

1- Zülfiye Soyaslan

2- Rabia Akyol

3- İrem Dursun

- 16 yaş altı erkekler:

1- Abdulsamed Yılmaz

2- İbrahim Salli Ayyıldız

3- Abdussamed Kılınçarslan

- 16 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Senanur Karaman

- 14 yaş altı erkekler:

1- Arda Ertaş

2- Bulut Meral

3- Mehmet Sefa Ertaş

- 14 yaş altı kızlar:

1- Büşra Demirdaşlı

2- Hiranur Çığrılı

3- Havvanur Eskikan

- 13 yaş altı erkekler:

1- Emircan Vurğun

2- Erdem Geylani

3- Üveys Şahin

- 13 yaş altı kızlar:

1- Nisan Yıldırım

2- Pınar Karaman

3- Yüsra Nur Tınmaz

- 12 yaş altı erkekler:

1- Hamza Yüksel

2- Hüseyin Eren Yıldız

3- Yusuf Elveren

- 12 yaş altı kızlar:

1- Elif Özer

2- Nergis Durmuş

3- Ecesu Turçin



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