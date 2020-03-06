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"Kayaköy" ile "Gemiler Koyu" kesin korunacak hassas alan ilan edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

"Kayaköy" ile "Gemiler Koyu" kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi bölge halkınca sevinçle karşılandı.

Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel doğal sit alanı olarak korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin birçok noktasının "kesin korunacak alan" olarak ilan edilmesi taleplerinin karşılık bulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlçenin korunması ve ranta yenik düşmemesi için mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hassasiyetinden dolayı belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Daha önce de Kelebekler Vadisi kesin korunacak alan ilan edilmişti. Kayaköy ve Gemiler Koyu tarihi ve doğal güzellikleriyle korunması gereken yerlerin başında geliyor." dedi.

Karaca, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle ilçenin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Fethiye'ye olan ilginin devam etmesi ve sürdürülebilir turizm için belirli bölgelerin korunması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Yerel yönetimler olarak her zaman bu gibi kararların arkasındayız. Karardan ötürü çok mutlu olduk. Bölgeye gelen ziyaretçilerden de ilçenin tarihi ve coğrafi yapısıyla ilgili hep pozitif dönüş alıyoruz." diye konuştu.

- Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştiriyor. Ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kalıyor ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başlıyor.

Mavi ile yeşilin buluştuğu en güzel noktalar arasında gösterilen "Gemiler Koyu" ise özellikle yaz aylarında sakinlik arayan turistlerin uğrak yeri konumunda.

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