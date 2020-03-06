"Kayaköy" ile "Gemiler Koyu" kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi bölge halkınca sevinçle karşılandı.

Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel doğal sit alanı olarak korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin birçok noktasının "kesin korunacak alan" olarak ilan edilmesi taleplerinin karşılık bulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlçenin korunması ve ranta yenik düşmemesi için mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hassasiyetinden dolayı belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Daha önce de Kelebekler Vadisi kesin korunacak alan ilan edilmişti. Kayaköy ve Gemiler Koyu tarihi ve doğal güzellikleriyle korunması gereken yerlerin başında geliyor." dedi.

Karaca, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle ilçenin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.