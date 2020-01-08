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  4. Kayakta Isparta’ya bronz madalya

Kayakta Isparta’ya bronz madalya

ISPARTA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Erzincan’da Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları’na Isparta’yı temsilen katılan Nuray Kurşuncu, grubunda 3.

Kayakta Isparta’ya bronz madalya

Erzincan’da Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları’na Isparta’yı temsilen katılan Nuray Kurşuncu, grubunda 3. olarak bronz madalya ile geri döndü.
Türkiye Kayak Federasyonu’nun Erzincan’da düzenlediği Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi.
Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 22 ilden 135 sporcu, 18 yaş altı kadın ve erkekler ile büyük kadın ve erkekler kategorilerinde kısa ve uzun slalom yarışlarında mücadele etti.
Isparta Davraz Kayak Okulu Sporcusu Nuray Kurşuncu, grubunda üçüncü olarak bronz madalya alarak kazandı.
Isparta Davraz Kayak Okulu Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, “Antrenörümüz Halil Mızrak ve sporcumuzu kutluyorum” dedi.

Kayakta Isparta’ya bronz madalya

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