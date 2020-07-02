YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi

Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.
Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilçemiz sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayalar Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşta korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını önlemek ve böylece toplum sağlığını korumak amacıyla Gevaş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile mahallenin giriş ve çıkışlarına sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine, temaslı olan kişilerin izlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle yapılmasına karar verilmiştir. Bu mahallemizde karantina ve son görülen vakanın üzerinden 15 günden fazla zaman geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 2 Temmuz 2020 Perşembe günü itibariyle sonlandırılmasına, karantinanın sadece pozitif vakanın bulunduğu hanede devam etmesine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile uygun bulunmuştur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Van Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Arjin Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Van'da sele kapılan 74 koyun telef oldu

Van'da sele kapılan 74 koyun telef oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.