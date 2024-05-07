Kayalardan çıkan su yöreye hayat verirken ziyaretçilerinde ilgi odağı

Yöre halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan, yapılan tahlillerde ise kaliteli olduğu için birçok su firmaları tarafından satın alınmak istenilse de köylülerin bu durumu kabul etmediğini söyleyen Köy Muhtarı Fikret Özdemir, “Bu su köyümüzdeki kayalıkların altındaki mağaradan çıkıp gelmektedir. Yöre halkımız öteden beri şifalı bir su olduğuna inanır. Ayrıca yapılan tahlillerde de kaliteli bir su olduğu tespit edilmiştir. İlçemizin birçok köyünün içme su ihtiyacını karşılayan suyumuzu bazı su firmaları şişeleyip satmak için buraya bir işletme kurmak istemiş ancak köyümüzün ihtiyar heyeti ve ileri gelenleri bunu kabul etmemiştir. Köylülerimiz bu haliyle bu doğal yapısının bozulmasını istemiyorlar” dedi.

ŞELALESİ VE DEĞİRMENİYLE ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

Mağaradan çıktıktan sonra ihtiyaç fazlasının Çanakçı Deresine döküldüğü yerde görsel bir şölen oluşturan şelalesi de bulunan suyun özellikle yaz mevsimin ziyaretçilerinin de olduğunu anlatan Muhtar Özdemir, “Hem mağaradan çıkması hem de 20 metre kadar şelale oluşturması ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor. Gerek Çanakçı Vadisi’nde burayı bilenler ,gerekse duyup gelenler ziyaret ediyor. Yaz aylarında sadece fotoğraf çektirip gitmiyorlar aynı zamanda yanlarında getirdikleri bidonlarla su da alıyorlar. Ayrıca suyun hemen yanında bir de 200 yıllık su değirmenimiz var. Burasıda ziyaretçiler için ayrı bir ilgi odağı” dedi.





