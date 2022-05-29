Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kayalıklara sıkışan yunus, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Evrenye köyü Balıkçı Barınağı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, mendirekteki kayalara sıkışmış bir yunus olduğunu fark etti.

Yunusun hareket edemediğini gören vatandaşlar, TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından yardım istedi.

İhbar üzerine Evrenye Balıkçı Barınağı'na gelen ekipler, yunusu sıkıştığı yerden kurtararak yeniden Karadeniz'le buluşturdu.



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