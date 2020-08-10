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Kayalıklarda sıkışan koyunlar kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 10.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde otlandıkları esnada çıktıkları kayalıklardan inemeyen koyunlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçeye bağlı Karahisar Mahallesi’nde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyunun olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ile koordineli olarak bölgede çalışma başlattı.

Van’ın Saray ilçesinde otlandıkları esnada çıktıkları kayalıklardan inemeyen koyunlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karahisar Mahallesi’nde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyunun olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ile koordineli olarak bölgede çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, yeniden sahibine teslim edildi.
Öte yandan, Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ 18. Etap’ta da bir okulun korkuluğuna sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından yaralı bir şekilde kurtarılarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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