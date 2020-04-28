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Kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 28.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesinde meydana geldi.

Kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesinde meydana geldi. Hacı Sami’ye ait keçi yüksek kayalıklarda mahsur kalması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri bölgeye 1 araç 3 personel sevk etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu keçiyi mahsur kaldığı kayalıklardan indirilerek sahibine teslim edildi.

Kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

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