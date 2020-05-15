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Kayamkam Çiçek, iftar vakti kontrol noktalarını denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın ilçesinde ilçesinde şehir giriş çıkışlarında denetimde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, görevli personele ve araç içindeki vatandaşlara iftarlık sıcak yemek ve börek ikram etti.Kaymakam Çiçek’ in ziyareti sırasında İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım hazır bulundu.Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde vatandaşlara Korana virüs, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda uyarılarda bulunan Kaymakam Çiçek ayrıca iftar yemeği ve su ikramında bulundu.Kaymakam Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, ’’Uygulama noktasında bulunan Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize, kamu güvenliği uğruna canlarını vermekten çekinmeyen ve salgının önlenmesi adına her türlü fedakarlıkta bulundukları için teşekkür ediyorum’’ dedi.Uygulama noktasındaki ekipler ve vatandaşlar, Kaymakam Çiçek‘in kendilerine ikram ettiği iftar yemeği için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Kütahya’nın ilçesinde ilçesinde şehir giriş çıkışlarında denetimde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, görevli personele ve araç içindeki vatandaşlara iftarlık sıcak yemek ve börek ikram etti.
Kaymakam Çiçek’ in ziyareti sırasında İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım hazır bulundu.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde vatandaşlara Korana virüs, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda uyarılarda bulunan Kaymakam Çiçek ayrıca iftar yemeği ve su ikramında bulundu.
Kaymakam Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, ’’Uygulama noktasında bulunan Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize, kamu güvenliği uğruna canlarını vermekten çekinmeyen ve salgının önlenmesi adına her türlü fedakarlıkta bulundukları için teşekkür ediyorum’’ dedi.
Uygulama noktasındaki ekipler ve vatandaşlar, Kaymakam Çiçek‘in kendilerine ikram ettiği iftar yemeği için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

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Ömür Eczanesi
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