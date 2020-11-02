Kayapınar Belediyesi ‘İz bırakan şahsiyetleri’ gelecek kuşaklara tanıtıyor

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, Türkiye’de ve Diyarbakır’da İz bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kudüs’ün Fatihi Selahattin Eyyübi’yi, dünyada ilk robotu yapıp çalıştıran El Cezeri’yi, yüzyılın adamı seçilen beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i, Anadolu’nun Şaiiri Ahmet Arifi, Usta Edebiyatçılar Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç’u çocuklarla buluşturuyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un talimatları doğrultusunda Türkiye’de ve Diyarbakır’da İz bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kudüs’ün Fatihi Selahattin Eyyübi’yi, dünyada ilk robotu yapıp çalıştıran El Cezeri’yi, yüzyılın adamı seçilen beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i, Anadolu’nun Şaiiri Ahmet Arif’i, Usta Edebiyatçılar Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç’u çocuklarla buluşturuyor. Yapılan çalışma ile 70 bin adet kitabı ilçedeki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. Bugün Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Akıncı ile birlikte ilçedeki Numan Konakçı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere iz bırakmış şahsiyetlerin kitaplarını dağıttı.

“Cumhurbaşkanımızın belirttiği reformlar ışığında çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Dağıtım sonrası açıklama yapan Kaymakam Ünal Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimde reform açıklamasında, ‘Tek ihtiyacımız değerlerini bilen, inancına ve kültürüne sahip çıkan nesiller’ yetiştirmek olduğunu ifade ederek, ’Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan, değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Diğer hususlar için endişe etmemize gerek yoktur. Çünkü evlatlarımızın diğer bilgilere sahip olabilmeleri için, önlerinde yeteri kadar uzun bir eğitim öğretim hayatı vardır. Ortaokul dönemini çocuklarımızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe, doğru alanlarda hazırlamaya yönelik bir anlayışla şekillendirmeliyiz’ açıklamasında belirtmiş olduğu reformların ışığında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu topraklardan çıkmış önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan yayınları hazırladık. 70 bin yayınımızın baskısını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, bir taraftan çocuklarımıza bunları anlatmak, diğer taraftan bu topraklardan çıkmış değerli insanların tanıtmak istiyoruz. Aslında, bu kapsamda çocuklarımıza değerler eğitimi vermek istiyoruz. Bilgi ve manevi değerleri alarak, yarınlara faydalı birer fert olarak yetişsinler istiyoruz. Bu açıdan kitaplarımız arasında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk’de var. Burada Cumhuriyetin kuruluşunu anlatıyor. Onları çocukların diliyle ve resimlerle anlatıyoruz. Çocuklarımız daha iyi bilsinler. Yine kitaplarımız arasında Selahattin Eyyubi, Atatürk, El Cezeri, Gazi Yaşargil, Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç var. Bunların hepsini çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Onlar için rol model olsun istiyoruz. Onları tanısınlar, onlarla büyüsün istiyoruz. Nasıl bu topraklarda bu değerler çıktıysa inşallah bu çocuklarımızın arasında da böyle değerler çıkacaktır. Biz inanıyoruz. Onların potansiyelleri var. Yeter ki onlara bilgi ve bilimi aşılayalım” dedi.

