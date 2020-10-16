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Kayapınar Belediyesi okullara 20 bin adet hijyen malzemesi dağıtacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara 20 bin adet dezenfektan ve maske dağıtımına başladı.Kayapınar Belediyesi eğitime desteğini pandemi sürecinde de sürdürüyor.

Kayapınar Belediyesi okullara 20 bin adet hijyen malzemesi dağıtacak

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara 20 bin adet dezenfektan ve maske dağıtımına başladı.
Kayapınar Belediyesi eğitime desteğini pandemi sürecinde de sürdürüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatıyla geçtiğimiz gün yüz yüze eğitimin başladığı Kayapınar ilçesinde ihtiyacı olan okullara hijyen malzemeleri desteği sundu.
2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunda yüz yüze eğitim verilen okul öncesi ve 1. sınıflara 8 bin adet hijyen seti dağıtan Kayapınar Belediyesi, bu kez de yüze yüze eğitimde ikinci aşama olan ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflara hijyen malzemeleri dağıtımını sürdürüyor. Belediye binası önünde düzenlenen teslim töreninde, okul müdürlerine hijyen malzemeleri teslim edildi. Kayapınar Belediyesi okullara toplam 20 hijyen malzemesi dağıtacak.

"Eğitime desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz"
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye olarak pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde şartları iyileştirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Koç, “Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde çocuklarımızın hijyenik sınıflarda eğitim görmelerini sağlamak adına tüm okullara desteğimizi sürdürüyoruz. İhtiyacı olan okullarımıza hijyen malzemeleri teslim ediyoruz. Belediye olarak, 20 bin hijyen malzemesini peyderpey teslim ediyoruz. Pandemi sürecinin sona ermesine kadar elimizden gelen tüm imkanları geleceğimiz olan çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız” dedi.

Kayapınar Belediyesi okullara 20 bin adet hijyen malzemesi dağıtacak

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