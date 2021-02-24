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  4. Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı

Kayapınar’da 215 bebeğe ‘Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı

24.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde doğum yapan kadınlar ve yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 215 bebeğe ‘Hoş Geldin Kayapınar’ın Bebeği’ paketi dağıtıldı.Kayapınar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde doğum yapan kadınlar ve yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 215 bebeğe ‘Hoş Geldin Kayapınar’ın Bebeği’ paketi dağıtıldı.
Kayapınar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede yeni doğan bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından haziran ayında başlattığı, “Hoş Geldin Kayapınar’ın Bebeği” Projesinden, ocak ayına kadar 215 anne evlerinde ziyaret edilerek, çanta ve bebek bakım ürünlerinin yer aldığı paket dağıtıldı.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yeni doğum yapan annelerin özel günlerinde yanlarında olmayı ve dünyaya gözünü açan bebeklerin sağlıklı gelişimini önemsediklerini ifade ederek, ziyaretlerde emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.
Hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getiren anneler ise "Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’a ve emeği geçenlere, bizlerin mutluluklarına ortak oldukları ve hediye paketleri takdiminde bulundukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

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